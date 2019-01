Opmerkelijk: migranten hebben enkel ladder nodig om grensmuur tussen Mexico en VS over te steken

Opmerkelijke beelden van Amerikaanse grenspolitie: immigranten steken muur bij Mexicaanse grens over met ladder Video: Twitter

De Amerikaanse grenspolitie heeft opmerkelijke beelden vrijgegeven van een groep migranten die de Mexicaans-Amerikaanse grens konden oversteken. Het filmpje laat zien hoe de migranten, meer dan honderd in totaal, maandag over een muur konden kruipen en voet op Amerikaans grondgebied zetten. Ze werden nadien aangehouden door de grenspolitie.

Vooral het einde van de video valt op. Daar valt nog te zien hoe een smokkelaar op Mexicaans grondgebied wegloopt met de ladder. De groep migranten bestond vooral uit Guatemalanen die in de Verenigde Staten asiel wilden aanvragen.

Het fragment is brandend actueel, mede door de shutdown die in de Verenigde Staten al meer dan een maand aanhoudt. Amerikaans president Trump blijft ervoor pleiten om een hoge muur op de grens met Mexico te bouwen. Het kostenplaatje: 5,7 miljard dollar. Een voorstel waar de Democraten radicaal tegen zijn, met geen begrotingsakkoord tot gevolg.

