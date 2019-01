Daar zal het alvast niet (meer) aan liggen: nieuwe grasmat van Anderlecht ligt er

Voor de winterstop was nog één van de grote verzuchtingen op Anderlecht: het erbarmelijke veld in het Constant Vandenstockstadion. Maar daar zal het vanaf nu niet meer aan liggen want de nieuwe grasmat ligt er. Paars-wit moet zich dringend herpakken want is momenteel bezig aan de slechtste reeks in 44 (!) jaar...

LEES OOK. Pijnlijke cijfers: Anderlecht is aan slechtste reeks in 44 jaar (!) bezig

Anderlecht begon met een nederlaag aan 2019 (1-0 in Gent) en wacht nog een stevig gevecht om in play-off 1 te geraken. Fred Rutten krijgt zondag om 18u in zijn eerste thuismatch als coach van paars-wit Eupen voorgeschoteld, op een nieuwe grasmat dus. De Panda’s staan knap negende en wonnen op de vorige speeldag met 4-1 van Lokeren.

Dimata nog geblesseerd

Dimata zal al zeker niet aantreden op de nieuwe grasmat: de spits is nog geblesseerd. Nog uit de ziekenboeg: Gerkens is opnieuw speelklaar, de situatie van Trebel wordt van dag tot dag bekeken en Bornauw staat weer op het veld, dat ziet er goed uit voor komende weken. Nieuwkomer Zulj zit na een goede trainingsweek normaal in de selectie.

Drainagesysteem

De grasmat werd vorig jaar in januari ook al eens vervangen. Vooral het drainagesysteem heeft zijn beste tijd gehad. Anderlecht was één van de eerste ploegen in België die veldverwarming en een drainagesysteem installeerde maar dat is nu een tiental jaar oud en stilaan versleten. Het systeem voert niet genoeg water af, waardoor het overtollige water de graswortels doet rotten en de zoden loskomen. Om het probleem definitief te verhelpen, moet paars-wit investeren in een nieuw drainagesysteem en een nieuwe veldverwarming. Alleen is dat een investering van minstens 500.000 euro en is het een klus die niet snel geklaard is. Daarom kan dat pas volgende zomer.