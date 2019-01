Slachtoffer zuuraanval Sint-Jansplein in rechtbank: “Ik keek je met grote ogen aan, en toen gooide je opnieuw”

Antwerpen -

Het was een aangrijpende zitting vrijdag in de rechtbank van Antwerpen. De 40-jarige Ragna S. getuigde hoe haar leven voorgoed veranderde op 31 juli 2018, de dag dat haar ex-vriend Jean-Pierre W. (57) haar met zwavelzuur overgoot in een bushokje. Van schuldbesef is bij de dader amper een spoor. Hij onderbrak zijn slachtoffer tijdens haar getuigenis en noemde haar een hoer. Jean-Pierre W. riskeert achttien jaar celstraf.