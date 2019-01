“Ik wil dat jullie panikeren”: Greta Thunberg (16) schudt wereldleiders wakker in Davos

Het vooruitzicht van de opwarming van de aarde zou alle wereldleiders angst moeten inboezemen en hen tot actie aanzetten. Dat heeft Greta Thunberg, de Zweedse tiener die op enkele weken tijd wereldwijd een icoon is geworden van het klimaatactivisme, op het Wereld Economisch Forum van Davos gezegd.

“Ik wil niet dat jullie wanhopen, ik wil dat jullie panikeren”, ging de 16-jarige Zweedse van start. “Ik wil dat jullie de angst voelen die ik elke dag voel, en dat jullie actie ondernemen, alsof er ergens iets in brand staat, want dat is het geval”, klonk het.

“We hebben nog steeds een kleine kans om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen en een groot deel van de bevolking op onze planeet een heel stuk lijden te besparen”, vervolgde Thunberg.

Greta Thunberg spijbelt al maanden elke vrijdag om aan het parlementsgebouw in Stockholm een beter klimaatbeleid te eisen. Ze inspireerde daarmee duizenden leerlingen over de hele wereld om hetzelfde te doen, zo ook de Belgische meisjes Kyra Gantois en Anuna De Wever die nu al enkele donderdagen op rij een massa scholieren op de been krijgen voor een klimaatmars in Brussel.

Om haar verplaatsing naar Davos zo ecologisch mogelijk te laten verlopen, koos de Zweedse er trouwens voor om met de trein te gaan, een reis van 65 uur heen- en terug.