Als het ijs smelt, verhitten de politieke gemoederen: grootmachten drijven militaire aanwezigheid op in Noordpoolgebied

Rusland heropent legerbasissen uit de Koude Oorlog, Noorwegen verstevigt zijn militaire aanwezigheid in het Hoge Noorden, het Verenigd Koninkrijk pakt uit met een nieuwe “Defence Arctic Strategy”, de Verenigde Staten dreigen ermee voor het eerst marineschepen langs Arctische vaarroutes te sturen en zelfs de NAVO is er niet gerust op. Hoe meer ijskappen wegsmelten, hoe meer de geopolitieke gemoederen lijken te verhitten. Want onder het ijs, daar liggen rijkdommen.

“De klimaatcrisis bespoedigt een nieuwe militaire opbouw in het Noordpoolgebied”, hebben diplomaten en analisten deze week verklaard op de internationale Arctic Frontiers-conferentie. Waar de noordelijke grenzen vroeger duidelijk afgebakend waren door een continent van ijs, smelt die “natuurlijke schildwacht” nu steeds meer en steeds sneller weg.

Daardoor ontstaan nieuwe vaarroutes. En - zo mogelijk nog belangrijker - onder het ijs zitten ook rijkdommen verborgen. Enorme hoeveelheden olie en aardgas. Maar de hamvraag is: van wie zijn die rijkdommen? Wie mag ze claimen?

Iedereen wil uiteraard een deel van de koek, en dat leidt tot ongerustheid bij de regionale grootmachten. Rusland gaat enkele legerbasissen, die al in onbruik zijn sinds het einde van de Koude Oorlog, heropenen op het noordwestelijke schiereiland Kola en ook Noorwegen heeft al aangekondigd dat het zijn militaire aanwezigheid in het Hoge Noorden gaat verhogen. In oktober van vorig jaar hield zelfs de NAVO nog hun grootste militaire oefening in Noorwegen in meer dan tien jaar tijd. Meer dan 40.000 troepen namen aan die ‘Trident Juncture’ deel. Een maand daarvoor had het Verenigd Koninkrijk ook al een nieuwe “Defence Arctic Strategy” aangekondigd, waarbij onder meer 800 extra militairen voor minstens tien jaar in Noorwegen worden gestationeerd.

Ook de Verenigde Staten sturen honderden mariniers naar de regio en hebben er zelfs al mee gedreigd om voor het eerst marineschepen door de Artische vaarroutes te sturen. “De reden waarom we nu meer militaire activiteit in de regio zien, komt omdat veel landen bezorgd zijn om het principe van open water”, aldus Klaus Dodds, professor geopolitiek aan de universiteit van Londen. “De unieke architectuur van de Noordpool gaf iedereen een veilig gevoel. Maar dat is nu als sneeuw voor de zon aan het wegsmelten.”

Er wordt verwacht dat het Noordpoolgebied tegen 2035 deels ijsvrij zal zijn in de zomerperiode, waardoor schepen tijdelijk langs de Noordpool zouden kunnen varen. Vorig jaar kon een containerschip van Maersk nog voor het eerst door de Noordelijke IJszee navigeren. En energiebedrijven zijn al naarstig op zoek naar nieuwe olie- en gasvelden om te ontginnen.