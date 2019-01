België haalt zich woede van internationale journalistenvereniging op de hals

De Internationale Persvereniging IPA is kwaad op de Belgische overheid. Aanleiding is de som van 50 euro die de overheid vraagt voor de veiligheidsscreening van journalisten die zich willen accrediteren voor de Europese toppen in Brussel. De FOD Buitenlandse Zaken zei vorig jaar nog de regeling te evalueren en indien nodig aan te passen, maar volgens IPA kregen verschillende journalisten de afgelopen weken toch een factuur in de bus.

De hele zaak draait rond een nieuwe Belgische wet, die sinds 1 juni vorig jaar van kracht is. Daardoor moeten alle Belgische en in België woonachtige journalisten die de Europese toppen aan het Schumanplein willen bijwonen, om de zes maanden 50 euro betalen voor de veiligheidsscreening door de Belgische veiligheidsdiensten.

De journalistenverenigingen tekenden formeel protest aan: de regel zou ingaan tegen het principe van de vrije nieuwsgaring, vonden zij. De bevoegde instanties zouden dan toch een alternatieve regeling uitwerken. De Belgische Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) verzekerde dat de nieuwe maatregelen “geëvalueerd werden” en “indien nodig in de toekomst aangepast worden”. De NVO staat in voor de afgifte van veiligheidsattesten in ons land.

Maar de Internationale Persvereniging IPA zegt dat de Belgische autoriteiten vorige week toch facturen hebben verstuurd aan verschillende buitenlandse correspondenten. Daarin wordt een bedrag van 50 euro gevraagd voor de veiligheidscheck voor de Europese top in oktober vorig jaar.

De vereniging “verzet zich tegen deze unilaterale beslissing die ingaat tegen eerdere beloftes van de Belgische overheid om buitenlandse journalisten uit te sluiten van de nieuwe regeling”, klinkt het. De Persvereniging zal de Belgische overheid samen met de De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) opnieuw aanschrijven. Intussen roepen ze de journalisten die een factuur ontvangen op die niet te betalen.