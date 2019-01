Mensensmokkelaar die als tiran regeerde over snelwegparking krijgt zes jaar cel: "Ongezien hoe brutaal hij tewerk ging”

Oudenburg - De strafrechter in Brugge haalde vrijdag de mokerhamer boven voor een Egyptische mensensmokkelaar die maandenlang als een tiran regeerde over de snelwegparking in Westkerke. Mohamed A.A. kreeg zes jaar effectieve celstraf en een geldboete van 32.000 euro. Hij is ook voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt. De man ranselde transmigranten af met een stok en bedreigde hen met een vuurwapen. “De brutaliteit waarmee de beklaagde tewerk ging is ongezien”, aldus de procureur, die zeven jaar cel had gevorderd.

De zaak ging aan het rollen toen begin juli vorig jaar een transmigrant bloedend werd aangetroffen onder een brug in Oudenburg. De man verklaarde aan de politie dat hij een mensensmokkelaar 2.000 euro had betaald voor de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Toen er maar geen schot in de zaak kwam en hij verhaal ging halen werd hij naar eigen zeggen toegetakeld met een mes en een stok. De smokkelaar had volgens het slachtoffer ook een vuurwapen bij zich.

Op basis van een nauwkeurige persoonsbeschrijving kon de Federale Gerechtelijke Politie op 14 augustus de smokkelaar identificeren bij een observatie in de buurt van de plaats waar het slachtoffer was aangetroffen. Het ging om de 31-jarige Mohamed A.A., een Egyptenaar die volgens de procureur acht maanden lang als een tiran over de snelwegparking in Westkerke regeerde. “De beklaagde stopte dagelijks twee à drie personen in vrachtwagens”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste tijdens het proces. “Hij schuwde daarbij geen geweld. Bij zijn arrestatie had hij onder meer een mes en een met prikkeldraad omwikkelde stok bij zich. Hij beschouwde transmigranten als smokkelwaar en stopte hen zelfs tegen hun wil in koelwagens.”

Confrontaties

Uit getapte telefoongesprekken bleek dat A.A. de snelwegparking als zijn werkterrein beschouwde en dat hij zijn macht over de zone wilde consolideren samen met een Algerijnse kompaan. Er was zelfs sprake van confrontaties met Koerdische rivalen. In de loop van het onderzoek doken nog meer slachtoffers op. Twee gewonde illegalen verklaarden dat zij door Mohamed A.A. bedreigd werden met een vuurwapen en dat één van hen zelfs bewusteloos werd geslagen. Procureur Vanneste vroeg dan ook een voorbeeldstraf voor de Egyptenaar.

Ondanks de zware bewijslast, waaronder meerdere verklaringen van slachtoffers, heeft Mohamed A.A. de feiten altijd met klem ontkend. Naar eigen zeggen was hij zelf slachtoffer van smokkelaars. Hij vroeg dan ook de vrijspraak. “Ik begrijp totaal niet waarom ik in de cel zit en voor de rechter moet verschijnen. Ik wil zelf in het Verenigd Koninkrijk raken. Ik had inderdaad een stok bij maar dat was enkel om mezelf te verdedigen”, beweerde hij. Maar de rechter denkt daar dus duidelijk anders over.