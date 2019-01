91-jarige in beroep toch veroordeeld voor verkrachting van 62 jaar jongere poetshulp

Zonnebeke - Het hof van beroep in Gent heeft een 91-jarige man uit Zonnebeke veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel voor de aanranding en verkrachting van zijn poetshulp die ruim 60 jaar jonger is. De man werd in eerste aanleg nog vrijgesproken omdat de rechter toen oordeelde dat er mogelijks sprake was van wederzijdse toestemming.

Op 16 juni 2016 hadden de toen 89-jarige man en zijn toen 27-jarige poetsvrouw seksuele betrekkingen. Hij beweerde dat er instemming was. Dat ze haar schort had uitgedaan en op bed gelegd. In eerste aanleg werd de man vrijgesproken op grond van twijfel. De rechtbank oordeelde ook dat het niet uitgesloten was dat er geen sprake was van wederzijdse toestemming.

Maar bij de dienstenchequeonderneming waar de vrouw werkzaam was, stond de man bekend voor handtastelijkheden. Er zouden ook al eerder aanrakingen zijn geweest met andere poetsvrouwen. Het hof van beroep in Gent steunt zich onder meer op die verklaringen, maar ook op het feit dat er DNA op de borsten van de vrouw is gevonden. Terwijl de man altijd heeft ontkend die te hebben aangeraakt. Het hof veroordeelde de man tot vijf jaar cel met uitstel.