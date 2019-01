VN-konvooi rijdt op mijn in Mali: twee blauwhelmen omgekomen

In het centrum van Mali zijn minstens twee soldaten van de VN-vredestroepenmacht om het leven gekomen toen een voertuig in een konvooi op een mijn reed. Volgens VN-missie MINUSMA zijn ook meerdere blauwhelmen gewond geraakt, één van hen is er erg aan toe.

De VN-missie maakte de nationaliteit van de slachtoffers niet bekend. Een anonieme bron binnen MINUSMA zei weliswaar aan het Franse persagentschap AFP dat de twee slachtoffers uit Sri Lanka komen. De ontploffing gebeurde in de buurt van Douentza, in de regio Mopti.

MINUSMA geldt als de gevaarlijkste VN-missie. Sinds 2013 zijn de blauwhelmen in het land aanwezig na een mislukte staatsgreep van jihadisten in het noorden van Mali. De VN telt er zo’n 12.500 soldaten en agenten, van wie er de voorbije jaren al 160 omkwamen. Ook het Belgische leger is aanwezig in Mali, de Belgische generaal-majoor Jean-Paul Deconinck had tot eind oktober zelfs de leiding over MINUSMA.