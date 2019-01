Ivan Leko: “Wesley is heel belangrijk voor ons, maar hij scoort te weinig”

Door de straatlengte achterstand op Genk - inmiddels tien punten - is de druk groot bij Club Brugge. Op Oostende volstaat komende zondag enkel een zege. “De druk is enorm, maar dat geldt voor elke wedstrijd van een topclub als Club Brugge. Als je daar niet tegen kan, moet je een andere job zoeken”, zei trainer Leko vrijdag op zijn persconferentie.

Met een diepe zucht kwam Leko nog een laatste keer terug op de pijnlijke nederlaag tegen Charleroi. “Eigenlijk hadden we altijd moeten winnen. Niet op basis van de eerste helft, maar vooral op basis van die vier à vijf open kansen na de rust”, aldus de Brugse coach. “Het was pijnlijk, ja. We misten vooral presence in box. Nochtans hadden met Vanaken, Vormer, Mata, Dennis, Amrabat en Wesley zes offensieve spelers op het veld.” Vooral bij die laatste sputtert de motor een beetje. Zijn laatste doelpunt dateert al van 6 november op het veld van Monaco. “We trainen drie à vier keer extra individueel met hem per week. Wesley is heel belangrijk voor ons en heeft een uniek profiel in Europa, maar het klopt dat hij te weinig scoort. Hij is nog jong. Vergelijk hem nu met twee jaar geleden, en je constateert dat hij al 30 procent beter geworden is.” Of Leko teruggrijpt naar zijn systeem met twee zuivere spitsen, is nog niet zeker. Het systeem met één spits en zes middenvelders bracht Club in het verleden al succes. “We scoorden drie keer tegen Standard en vijf keer tegen Antwerp. Aan onze tactiek ligt het niet. Nogmaals: open kansen moet je gewoon afwerken. Anders kan je niet winnen.”

Door de straatlengte achterstand op Genk - inmiddels tien punten - is de druk groot bij Club. Op Oostende volstaat enkel een zege. “De druk is enorm, maar dat geldt voor elke wedstrijd van een topclub als Club Brugge. Als je daar niet tegen kan, moet je een andere job zoeken. Het klopt dat onze achterstand op Genk groot is maar ik begin nu nog niet te rekenen. De bedoeling is nu om die achterstand te verkleinen en iets te doen in de Play-offs.” Leko haalde het voorbeeld van Standard aan. “Vorig seizoen hadden ze voor de Play-offs 23 punten achterstand op ons. Maar als wij onze match op Charleroi verliezen, waren we de titel kwijt. Zo snel kan het allemaal gaan. In de competitie hadden we nu altijd zes of zeven punten meer moeten pakken, maar je mag niet vergeten dat we een prima Champions League hebben gespeeld. Ook qua progressie bij spelers is er goed werk geleverd. Hun waarde is gestegen. Ook dat is belangrijk voor Club Brugge.”

Leko recupereert op Oostende geen geblesseerden. “Dat is voor de komende weken, al keert er volgende week waarschijnlijk ook nog niemand terug.” Ondertussen wordt Danjuma gelinkt aan een transfer naar AC Milan komende zomer. Ook op inkomend vlak sijpelde het één en ander door de laatste dagen. “Daar hou ik mij niet mee bezig en weet ik niets van”, was Leko stellig. “Ik ben een coach en doe mijn job met de spelers die ik heb. De belangrijkste transfers zullen de spelers zijn we recupereren uit blessure.” Leko had ten slotte nog mooie woorden voor Oostende, dat gisteren Gent deed struikelen. “De organisatie stond er, er was grinta en ze probeerden ook effectief iets te doen op verplaatsing. De Sutter was goed, maar ook anderen stonden er. We hebben respect voor KVO, maar wij zijn Club Brugge. Het resultaat zal afhangen van hoe goed wij zijn. Normaal gezien zijn we beter.”