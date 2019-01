Grieks parlement gaat akkoord met nieuwe naam Macedonië

Het Griekse parlement heeft vrijdag ingestemd met het akkoord voor de nieuwe naam van Macedonië. Athene en Skopje kwamen in juni 2018 overeen dat de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) omgedoopt zou worden tot Noord-Macedonië. Het Macedonische parlement keurde eerder deze maand de naamsverandering al goed.

Athene pleitte wegens dezelfde naam van zijn provincie in het noorden van het land al bijna dertig jaar voor de naamsverandering. Macedonië werd, nadat het onafhankelijk was geworden in 1991, lid van de Verenigde Naties onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. In ruil voor de nieuwe naam van Macedonië, zal Griekenland niet langer de toenadering blokkeren van Skopje tot de EU en de NAVO.