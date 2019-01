Greenpeace-drones dringen nucleaire site in noordwesten van Frankrijk binnen

In de nucleaire site in La Hague, in het noordwestelijk Franse departement Manche, zijn vrijdag twee drones binnengedrongen, waarvan één een rookontwikkelaar op het dak van een opslagbassin dropte. Dat meldde uitbater Orano. Milieuorganisatie Greenpeace eiste de actie op via Twitter.

Foto: AFP

In de vestiging in La Hague wordt bestraalde kernbrandstof uit kernreactoren van over de hele wereld opgeslagen en opgewerkt. Orano benadrukt dat de veiligheid van de installaties nooit in het gedrang is gekomen. Het bedrijf heeft “de autoriteiten op de hoogte gebracht” van het incident en is van plan om een klacht in te dienen.

Greenpeace postte op Twitter een foto van de oranje rook op het gebouw. De milieuorganisatie eist de actie op en zegt met dat ze een “noodsein” wilde geven om “de nadruk te leggen op de kwetsbaarheid en verzadiging van dit gebouw”.