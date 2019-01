Ragna werd deze zomer aangevallen met bijtend zuur, nu getuigt ze dapper voor de camera: “Ik herinner me nog elke seconde”

Ragna werd afgelopen zomer door haar ex-vriend overgoten met bijtend zuur. Vrijdag moest de man voor de rechtbank verschijnen, waar zijn slachtoffer hem voor de eerste keer terugzag. Hij riskeert achttien tot twintig jaar celstraf voor de zuuraanval, maar betuigde geen spijt tijdens zijn proces. “Hij blijft mij zwart maken”, vertelde Ragna in een exclusief gesprek aan de regionale zender ATV. “Zijn goodwill om iets goed te maken, daar heb ik helemaal niks van gehoord.”

Ragna onderging sinds de aanval deze zomer al negen operaties en er zullen er nog vele volgen. Ze moet 23 uur per dag een drukpak dragen, volgt elke dag kinesitherapie en gaat ook met een psycholoog praten. Ze herinnert zich bovendien nog alles van de aanval: “Elke seconde vanaf het is gebeurd tot ze mij in de ambulance in slaap hebben gebracht.” Het slachtoffer van de laffe aanval heeft sinds het incident nog geen enkele nacht geslapen “zonder dat het ongeval in een droom naar boven is gekomen”.

Tijdens het interview met ATV vraagt ze zich ook luidop af wie er gaat betalen voor de zware verwondingen die ze opliep: “Daar heb ik ook niets van gehoord.” Ze vocht deze zomer vijf dagen voor haar leven en vindt het nog steeds “een wonder” dat ze nog leeft. Ze was zenuwachtig voor het proces, maar ze is ook blij dat het achter de rug is. “We weten nu toch al iets over zijn mogelijke straf”, aldus de moedige vrouw.