VN-comité Rechten van het Kind: “Meer coördinatie nodig in Belgisch beleid over kinderrechten”

De hoorzitting over België in het VN-comité voor de Rechten van het Kind toont aan dat er onvoldoende coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus is om een meer doeltreffend kinderrechtenbeleid te voeren. Dat stelt Benoit Van Keirbilck, de directeur van de Belgische tak van de kinderrechtenorganisatie Defence for Children International, vrijdag.

De situatie van de kinderrechten in België werd donderdag en vrijdag besproken door het VN-comité voor de Rechten van het Kind. Een delegatie van de Belgische regering was daarvoor naar Genève afgezakt. De hoorzitting vond plaats omdat ons land het Verdrag voor de rechten van het kind (1989) en de drie protocollen ervan geratificeerd heeft. Om de naleving ervan te verzekeren, moeten de landen om de vijf jaar verslag uitbrengen aan een comité van internationale experts.

Kritische vragen

Donderdag werden al kritische vragen gesteld bij het asiel- en migratiebeleid van België. Onder meer het opsluiten van kinderen met gezinnen in het gesloten centrum 127bis kwam daarbij aan bod. In haar antwoord benadrukte de Belgische delegatie vrijdag nogmaals dat die units enkel “als laatste toevluchtsoord” gebruikt worden en dat de gezinnen in principe niet langer dan twee weken vastgehouden kunnen worden.

“België heeft enkel in algemene termen geantwoord op die vraag”, reageert Van Keirsbilck. “Het bleef eerder vaag en er is niet in detail gegaan. Er werd bijvoorbeeld geen antwoord gegeven op de vraag waarom er niet ingegaan was op het eerdere verzoek van het VN-comité om een Servisch gezin vrij te laten.”

Onvoldoende coördinatie

“Het algemene beeld van de zitting is dat er onvoldoende coördinatie is tussen de verschillende beleidsniveaus”, stelt Van Keirsbilck. Ook het Bulgaarse commissielid Velina Todorova legde de vinger op die wonde toen ze het had over de hoge kinderarmoedecijfers in ons land. Ze vroeg zich af of de inspanningen om armoede tegen te gaan op die manier wel voldoende bij het kind terechtkomen.

De leden van het comité hadden voorts vragen over onderwerpen als euthanasie bij minderjarigen, discriminatie, geweld op kinderen en jeugdbescherming. Er werd ook benadrukt dat kinderen beter op de hoogte moeten gebracht worden van hun rechten.

Op basis van de hoorzitting zal het Comité aanbevelingen publiceren voor de Belgische overheid. Die worden verwacht op donderdag 7 februari.