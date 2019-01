NAVO-baas trekt naar VS, maar ontmoeting met Donald Trump komt er niet

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, trekt dit weekend naar de Verenigde Staten, maar het lijkt erop dat hij president Donald Trump niet zal ontmoeten. Dat blijkt uit een aankondiging van de verdragsorganisatie.

Foto: AFP

De secretaris-generaal is in Washington D.C. van zaterdag 26 tot maandag 28 januari. “Tijdens zijn bezoek zal de secretaris-generaal de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, de plaatsvervangende minister van Defensie Patrick Shanahan en de Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton ontmoeten”, aldus de alliantie in een persbericht. Een mogelijk ontmoeting met Trump wordt niet vermeld.

Eerder deze week had het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wet goedgekeurd die de sterke steun van het congres voor de NAVO moet benadrukken. Volgens de wet, die is goedgekeurd met steun van zowel Democraten als Republikeinen (357 stemmen voor en 22 tegen), is het de bedoeling van het Amerikaanse beleid om lid te blijven van de NAVO. De wet verbiedt ook dat fondsen worden aangewend om de VS uit de alliantie terug te trekken, meldde de Amerikaanse zender CNN eerder.

De wet kwam er nadat in mediaberichten werd gewaagd dat Trump met het idee zou hebben gespeeld uit de NAVO te stappen.