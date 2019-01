Ondernemersvertrouwen op laagste peil in bijna anderhalf jaar

Het ondernemersvertrouwen is in januari gedaald tot het laagste niveau sinds september 2017. Dat meldt de Nationale Bank vrijdag.

Het vertrouwen van de ondernemers daalde voor de tweede maand op rij en komt voor januari uit op -1,5. In december was dat -0,9, in november +0,4.

Volgens de Nationale Bank verslechterde het ondernemingsklimaat in de handel en, voor de tweede opeenvolgende maand, in de dienstverlening aan de bedrijven en in de bouwnijverheid. Ondernemers uit de verwerkende nijverheid waren daarentegen iets optimistischer dan in december.