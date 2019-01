Man probeert op vlucht cockpit binnen te dringen en roept “Allahu Akbar” tijdens arrestatie

Een vlucht van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia moest donderdag omgeleid worden door een zwaar geval van agressie. Tijdens een vlucht van Parijs naar Tunis ging een man de confrontatie aan met het cabinepersoneel en probeerde hij zelfs de cockpit binnen te dringen. Na een tussenlanding in Nice werd de passagier hardhandig opgepakt door de politie.

Volgens de overige reizigers in het vliegtuig ging het om een dertiger uit Tunesië. Naar verluidt werd de man verboden om te bidden in het gangpad, waarna hij zich agressief begon te gedragen tegenover het personeel. Toen ook de politie in Nice ter plaatse kwam, was het kookpunt bereikt. De man riep “Allahu Akbar” en probeerde zich te verweren tegen verschillende agenten. Uiteindelijk kon de politie hem overmeesteren.

Van een terroristisch motief lijkt geen sprake. Volgens Franse media zou de man kampen met psychische problemen. Transavia heeft voorlopig niet gereageerd op het incident.

bekijk ook

“Vlucht door de hel”: vliegtuigpassagiers gewond door hevige turbulentie

Dronken vrouw krijgt woedeaanval op vliegtuig nadat ze geen fles wijn meer krijgt

Vrouw gaat compleet door het lint nadat vliegtuig noodlanding maakt: “Haal me hier verdomme weg!”