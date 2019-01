Meer dan 95.000 klachten sinds invoering GDPR

Sinds de inwerkingtreding van de Europese regels over privacybescherming in mei vorig jaar hebben de nationale privacywaakhonden in de Europese Unie al meer dan 95.000 klachten ontvangen van burgers. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag meegedeeld.

“Burgers zijn zich meer bewust geworden van het belang van gegevensbescherming en van hun rechten. En ze dwingen hun rechten nu ook af, zo stellen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten vast. Ze hebben reeds meer dan 95.000 klachten ontvangen van burgers”, zo luidt het in een verklaring van de commissarissen Frans Timmermans, Andrus Ansip, Mariya Gabriel en Vera Jourova naar aanleiding van Data Protection Day op maandag 28 januari.

GDPR

De Europese verordening (GDPR) werd van kracht op 25 mei vorig jaar, in de nasleep van het ruchtmakende schandaal met Facebook en Cambridge Analytica. De verordening wekte dan ook meer aandacht dan Europese wetgeving doorgaans te beurt valt. In die periode telde Google bijvoorbeeld meer zoekopdrachten naar de verordening dan naar megasterren als Beyoncé en Kim Kardashian.

De verordening omvat volgens de vier eurocommissarissen “de meest strikte en moderne gegevensbeschermingsregels ter wereld”. Ze verplicht alle bedrijven om klanten en gebruikers expliciete toestemming te vragen voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Wie ernstige inbreuken begaat op de regels, riskeert boetes tot vier procent van de jaaromzet.

Boetes

In drie zaken hebben de klachten al geleid tot financiële boetes, aldus de Commissie. Ze verwijst onder meer naar de recordboete van 50 miljoen euro die Google begin deze week moest slikken in Frankrijk omdat de internetgigant zijn gebruikers onvoldoende informeert over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Google gaat in beroep.

Daarnaast moeten bedrijven ook aangeven wanneer persoonsgegevens per ongeluk onthuld worden, of door hackers gelekt worden. Volgens de cijfers van de Commissie ontvingen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten reeds 41.000 meldingen over dit soort incidenten.