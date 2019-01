Drugs en meer dan 100.000 euro cash in beslag genomen in Anderlechtse probleemwijk Peterbos

Brussel - Een haard van criminaliteit en een echte drugswijk zo wordt Peterbos in Anderlecht wel eens genoemd. Zeker nadat er weer eens rellen met de politie zijn geweest. Om de leefomgeving te verbeteren houdt de lokale recherche van politiezone Brussel-Zuid er sinds begin dit jaar grote kuis. Met succes.

Sinds het begin van het jaar werden er verschillende huiszoekingen uitgevoerd om netwerken voor de verkoop van verdovende middelen te ontmantelen.

Op 10 januari 2019 werden 5 verdachten aangehouden en werd een werkplaats ontdekt die gebruikt werd voor het inpakken van verdovende middelen. Meer dan 75.000 euro contant geld en verdovende middelen werden in beslag genomen.

Een week later, op 16 januari 2019, werden opnieuw 5 verdachten aangehouden. Dit heeft geleid tot de vondst van meer dan 30.000 euro contant geld, grote hoeveelheden cocaïne en marihuana en een vuurwapen.

In levensgevaar

“In totaal werden twee personen onder aanhoudingsbevel geplaatst en drie anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden. Er werd ook meer dan 100.000 euro, 600 gram cocaïne, twee kilo cannabis en materiaal ter bereiding van verdovende middelen in beslag genomen”, zegt Gilles Dejemeppe van het Brusselse parket.

“De rivaliteit tussen drugsdealers die in de buurt actief zijn, heeft op 28 december 2018 tot een strafexpeditie geleid in de wijk. Een persoon is het slachtoffer geworden van verschillende messteken en verkeert nog steeds in levensgevaar. Op 8 januari 2019 werden vier verdachten aangehouden, waaronder twee minderjarigen. De twee meerderjarigen werden in verdenking gesteld van poging tot moord en onder aanhoudingsbevel geplaatst”, zegt Dejemeppe.