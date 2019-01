Nederlandse politie vindt 266.000 erectiepillen die ook voor Belgische markt bestemd zijn

De illegale handel in erectiemiddelen is big business. In Nederland zijn deze week nog in een loods 266.000 pillen in beslag genomen. De politie gaat er van uit dat die ook voor de Belgische markt bestemd waren. Voor een illegale erectiepil wordt tot zes euro betaald omdat men geen voorschrift nodig heeft.

Het was na een anonieme tip dat de politie van Roermond, in Nederlandse Limburg en enkele tientallen kilometers van de Belgische grens, binnen viel in een loods in deelgemeente Swalmen. “We hebben er exact 266.000 pillen gevonden. De handel en bezit van deze grote hoeveelheden middelen is uiteraard strafbaar”, zegt de woordvoerder van de politie van Roermond.

Voor wie de pillen, van verschillende merken, bestemd waren moet verder onderzoek uitwijzen. Maar uit voorgaande onderzoeken weet men dat die pillen niet alleen voor Nederland maar ook voor de buurlanden, dus ook ons land, bestemd zijn.

De FOD Economie en het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in ons land waarschuwde in het verleden al vaker voor het gebruik van illegale erectie- en andere pillen.

“Ze zijn er goedkoper, maar zeer onbetrouwbaar. Vaak bevatten de verkochte pillen geen of weinig actieve stof, of erger nog: bestanddelen die slecht voor de gezondheid zijn.

Hartproblemen

“Erectiepillen zoals Viagra, of de generische versies, zijn alleen op voorschrift verkrijgbaar. De dokter zal eerst samen met jou het probleem bespreken, je lichamelijk onderzoeken en een bloedonderzoek laten uitvoeren, voor hij je een voorschrift geeft. Omdat ze niet voor iedereen geschikt zijn en zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor wie hartproblemen heeft.”

Op de zwarte markt zijn deze illegale erectiepillen te koop voor 1 tot 6 euro en zijn ze vooral zo populair omdat je niet eerst naar de dokter moet en dan met een voorschrift naar de apotheek. Die gêne valt weg door op de zwarte markt te kopen of het in een anoniem pakjes thuis bezorgd te krijgen.

De overheid waarschuwt al langer voor het gebruikt van illegale geneesmiddelen en maakt zich zorgen over de groeiende verkoop op het internet.

Het federale geneesmiddelenagentschap FAGG heeft in 2017, zo blijkt uit de recentste cijfers die beschikbaar zijn, 4.472 postpakketten met illegale of valse medicijnen in beslag genomen die verstuurd werden vanuit het buitenland.