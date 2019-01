Voor twee miljoen euro bent u de nieuwe eigenaar van deze abdij

Huldenberg - Een opmerkelijk koopje op de website van de FOD Financiën: de abdij van Florival op domein van bijna vier hectare staat in de etalage. Prijs: 1.950.000 euro, plus kosten. Maar voor die prijs heb je wel een exclusief pand met verschillende bijgebouwen en 24 kamers.

De abdij van Florival, op de taalgrens vlakbij Huldenberg in Vlaams-Brabant, staat al jaren leeg. Het gebouw deed dienst als opleidingscentrum voor de civiele bescherming. Maar toen die vertrokken en er geen nieuwe bestemming gevonden werd, besliste de Regie der Gebouwen om het gebouw in late neoklassieke stijl openbaar te verkopen.

“In het kader van een actief immobeleid worden zo veel mogelijk gebouwen waar geen bestemming voor is van de hand gedaan. De abdij, die ooit genoemd werd als locatie voor opvang van vluchtelingen, is zo eentje.”

Al is het al de tweede poging. “De oorspronkelijke vraagprijs was drie jaar geleden 3,7 miljoen euro. Bij gebrek aan geïnteresseerden is dat nu gezakt tot 1.950.000 euro, plus kosten”, zegt de Regie der Gebouwen ons.

(lees verder onder de foto’s)

Veel elementen in het gebouw zijn authentiek Foto: rr

De kamers hebben geen apart sanitair Foto: rr

De voormalige Cisterciënzerabdij van Florival werd rond 1214-1218 gesticht en schonk haar naam aan dit gehucht op de taalgrens met Huldenberg. De abdij had op sociaal, economisch en cultureel vlak grote invloed op de streek en zou ooit zijn bezocht door Keizer Karel uit dank voor de aanbevelingen van de geestelijken om van een vervelende oogkwaal te genezen.

In 1796 werd het gebouw vernield door de Fransen, maar nadien weer opgebouwd.

Foto: rr

De site is geklasseerd en bestaat uit ondergrondse keukenruimtes. Parket, houtwerk, marmer, smeedijzer zijn op veel plaatsen authentiek. Op de tweede verdieping liggen 24 individuele kamers. Sanitair is gemeenschappelijk.

Het hoofdgebouw heeft een vloeroppervlakte van 3.663 vierkante meter, de totale oppervlakte van de abdij met tuin en park is meer dan 4 hectare.

Kandidaat-kopers kunnen terecht op de website www.finimmoweb.be