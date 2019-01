11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe krijgt prominente plaats op Kamerlijst Groen in Antwerpen

Groen heeft een wit konijn binnengehaald: Bogdan Vanden Berghe, de directeur van 11.11.11, krijgt de derde plaats op de Kamerlijst in Antwerpen. Dat heeft de partij vrijdag bekendgemaakt. Meyrem Almaci zal daar de Vlaamse lijst trekken en Kristof Calvo de Kamerlijst.

Vanden Berghe stopt ook per direct bij 11.11.11, kondigde hij aan. “Ik ben al lang actief bij allerhande ngo’s, en dat heb ik met hart en ziel gedaan. Maar ik heb heel veel persberichten mee geschreven die eindigen op ‘het is een kwestie van politieke wil’. Na zoveel jaar is het nu aan mij om die politieke wil en moed mee uit te dragen”, zei hij.

Nog witte konijnen

Groen schudde vrijdag nog twee andere ‘witte konijnen’ uit de mouw, allebei voor Vlaams-Brabant. Het gaat om Chris Steenwegen, die zeven jaar lang aan de slag was als algemeen directeur bij Natuurpunt. In oktober werd hij ontslagen. Hij komt op de Vlaamse lijst terecht.

Deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors uit Vilvoorde neemt de Kamer voor haar rekening. Zij zal het in Vlaams-Brabant moeten opnemen tegen onder meer N-VA’er Theo Francken en Dries Van Langenhove van Vlaams Belang. “Mijn expertise zal daarbij van pas komen”, zei ze. Soors blijft nog even aan de slag als deradicaliseringsambtenaar, maar is wel van plan zich volledig op het parlement te storten als ze verkozen wordt.

De leden moeten zaterdag nog het licht officieel op groen zetten. Over de precieze plaats die Vanden Berghe, Soors en Steenwegen krijgen, wil de partij nog niets kwijt.

Almaci Vlaams, Calvo Kamer

De kandidaat-lijsttrekkers in Antwerpen zijn wel al bekend. Groen-voorzitster Meyrem Almaci verhuist van de Kamer naar het Vlaams Parlement, Kristof Calvo trekt de Antwerpse Kamerlijst. De partij heeft volgens Almaci morgen/zaterdag “nog enkele verrassingen” in petto. Het zou naar verluidt onder meer over Staf Pelckmans gaan, directeur van cultuurhuis De Warande in Turnhout.