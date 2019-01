Proces over aanslag Joods Museum ligt stil door incident: “Recht op verdediging geschonden”

Brussel - Er heeft zich vrijdag een incident voorgedaan op het assisenproces over de aanslag op het Joods museum: de verdediging van beschuldigde Nacer Bendrer heeft conclusies neergelegd nadat gebleken was dat een rapport over DNA-analyses in het appartement van Bendrer niet in het dossier zit.

“De rechten van de verdediging zijn geschonden”, zo zei advocaat Gilles Vanderbeck. Voorzitter Massart stuurde meteen alle getuigen van de dag naar huis en schorste de zitting in afwachting van een arrest van de rechtbank. Dat kan een tijdje duren.

“Ik wil de debatten niet rekken, maar het is onaanvaardbaar dat een rapport over de DNA-analyses op de wapens die werden aangetroffen in het appartement van mijn cliënt, niet in het dossier zitten waarover wij beschikken. En dan stel ik vast dat de voorzitter aan mijn cliënt vragen stelt over zaken die hij niet eerder heeft kunnen doornemen. Ik kan daar maar één uitleg aan geven: het is de bedoeling om de rechten van de verdediging te schaden en dat is inacceptabel.” Vanderbeck wil dan ook dat er geen rekening gehouden wordt met het rapport.

De advocaat van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche, Sébastien Courtoy, kreeg naar aanleiding van het incident ook het woord. Hij greep die kans aan om begrip te vragen voor het feit dat zijn cliënt weigert vragen te beantwoorden. “Het is niet gemakkelijk om op de beschuldigdenbank te zitten. Hij is gespannen”, klonk het. Volgens Courtoy wacht Nemmouche tot na de ondervraging van de speurders. De verdediging hoopt dan leugens aan te tonen.