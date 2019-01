Politie houdt klopjacht op ontsnapte gevangenen in Mechelen en Brussel

Mechelen - Zowel in Brussel als in Mechelen houdt de politie een klopjacht op ontsnapte gevangenen. Omstreeks 16 uur kon een 19-jarige gevangene uit het Mechels gerechtsgebouw ontsnappen. En uit het Ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel kon dan weer een 40-jarige gedetineerde ontsnappen die daar werd binnengebracht voor een medische ingreep.

Een gevangene is vrijdagnamiddag omstreeks 16 u ontsnapt uit het gerechtsgebouw van Mechelen. Hij werd door de politie van Dendermonde voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Volgens Dirk Van de Sande van de Mechelse politie heeft hij zich op een bepaald moment ‘onttrokken aan zijn bewakers’ en zette hij het, geboeid, op een lopen.

De politie is massaal ter plaatse en is momenteel bezig met een klopjacht. Voorlopig is er geen spoor van de verdachte. De politie doorzocht intussen ook het Sint-Romboutscollege, waar de man zich mogelijk schuilhield, maar vertrok daar iets na 17 uur. “Op basis van verschillende getuigenverklaringen en exploitatie van de camerabeelden gaat de zoekactie verder in de binnenstad”, aldus Van de Sande.

Er zijn speurhonden opgevorderd en ook de helikopter van de federale politie zoekt mee. De 19-jarige verdachte werd eerder opgepakt in een drugsdossier.

Geprofiteerd van plaspauze

In het Brusselse ziekenhuis Sint-Pieter kon dan weer een gedetineerde uit de gevangenis van Vorst ontsnappen terwijl hij werd binnengebracht voor een medische ingreep. De man, Y.B.S., werd begeleid door twee cipiers maar profiteerde van een plaspauze van een van zijn bewakers om het op een lopen te zetten.

Ook hij was geboeid en verdween spoorloos. De Brusselse politie is volop op zoek naar de 40-jarige man, die illegaal in ons land verbleef en veroordeeld werd voor drugsfeiten.