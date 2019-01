Proces dodelijk ongeval fietser bemoeilijkt door ‘subjectief’ verslag verkeersexpert

Zele / Waasmunster / Merelbeke - Het ‘subjectief’ deskundig verslag dat werd opgemaakt na het dodelijk ongeval van fietser Jan De Paepe in 2016 in Waasmunster speelt de politierechtbank parten. “De expert speelde zelf al voor rechter”, verbaasde rechter Peter D’Hondt zich.

De 42-jarige fietser Jan De Paepe uit Zele werd op 22 september van 2016 aangereden door een vrachtwagenchauffeur toen hij vanuit Rozendries de N446 in Waasmunster overstak. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar de vader van drie jonge kinderen overleed ter plaatse. Vrijdag moest trucker Marc P. uit Merelbeke die hem aanreed zich verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde. Daar bleek het proces van de chauffeur geen eenvoudige klus te zijn. De reden: het ‘subjectieve’ verslag dat de door het parket van Dendermonde aangestelde verkeersdeskundige had opgesteld over de omstandigheden van het ongeval. “We hadden geen rapport verwacht waarin de expert zelf al voor rechter speelde”, wond openbaar aanklager Dries Tanghe er geen doekjes om. “Wat we nodig hadden waren berekeningen, cijfers en concrete gegevens. Wie er schuld heeft aan het ongeval, is aan de rechtbank om te beslissen.”

Foto: bfs

“Onbegrijpelijk”

In het verslag staat onder meer dat het ‘onbegrijpelijk’ was dat fietser Jan De Paepe de baan nog had overstoken terwijl de vrachtwagen op zo’n veertig meter afstand was, en dat de trucker de aanrijding niet meer kon vermijden. Elementen die gretig werden aangehaald door de advocaten van de vrachtwagenchauffeur. “Ik heb het verslag zeer goed gelezen”, gaf politierechter Peter D’Hondt aan. “Het verbaasde me dat men zich in de plaats stelde van de rechtbank, en zelf een invulling gaf aan de feiten. Ook de weergave van de gemeten snelheid roept vragen op. Wat aanvankelijk ‘een beetje meer dan 50 kilometer per uur’ was, wordt even later 65 kilometer per uur. Een substantieel verschil.”

Foto: bfs

De advocaat van de nabestaanden van Jan De Paepe benadrukte dat de vrachtwagenchauffeur voor het ongeval oogcontact had gehad met de fietser. Langs de overzijde werd er gewezen op de oortjes die op de plaats van het ongeval werden aangetroffen. “Als je oortjes in hebt om al fietsend naar muziek te luisteren hoor je het verkeer niet. Onze cliënt reed met zijn vrachtwagen op een voorrangsweg. Een getuige zag de fietser aan hoge snelheid en zonder te vertragen recht op de trappers de weg oversteken.”

Reden genoeg voor politierechter Peter D’Hondt om de expert die het bewuste verslag opstelde zelf tekst en uitleg te laten komen geven. Dat zal gebeuren op 15 februari.

Trucker riskeert zes maanden cel

Ondanks de ernstige bedenkingen bij de waarde van het deskundig verslag vond openbaar aanklager Dries Tanghe toch genoeg elementen om zes maanden cel, een rijverbod van een jaar en alle proeven te eisen voor trucker Marc V. “Voor die straf baseer ik me op het enige wat objectief is in het verslag. De chauffeur heeft vlak voor de aanrijding zijn snelheid nog verhoogd. Als hij dat niet had gedaan, en zijn snelheid van 50 kilometer had aangehouden, had hij tijdig kunnen remmen voor de fietser. Dat is de kern van de zaak.”