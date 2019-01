Clown die meisjes aanrandde en verkrachtte, zit nu op Dominicaanse Republiek: “Slachtoffers zijn woest”

De 63-jarige clown en voormalige frituuruitbater D.V. uit Grote Brogel (Peer), die in mei vorig jaar tot vijf jaar cel werd veroordeeld voor de verkrachting van vier meisjes en aanranding van zes meisjes, zit momenteel op de Dominicaanse Republiek. “Hij geniet daar van het leven, terwijl zijn slachtoffers hier nog altijd lijden onder het misbruik en wachten op hun schadevergoeding”, zegt de vader van twee slachtoffers.

