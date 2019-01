Na een halve eeuw wordt er weer naar de mythische Dode Zee-rollen gezocht “om plunderaars te snel af te zijn”

Meer dan vijftig jaar geleden deden archeologen een verbijsterende ontdekking in grotten op de Westelijke Jordaanoever: De Dode Zee-rollen. De mythische, 2000 jaar oude verzameling documenten en handschriften gaf een unieke inkijk in de Joodse gemeenschap voor en na de tijd van Jezus en roepen nog steeds talloze vragen op. Archeologen zijn nu weer naar de grotten getrokken om nieuwe opgravingen uit te voeren en daar is een goede reden voor: “We merkten dat er nieuwe rollen en perkamenten op de zwarte markt werden verkocht. Dus nu willen we de plunderaars voor zijn.”

“We dachten simpelweg dat er niks meer te vinden was”, aldus Randall Price, een Amerikaanse hoogleraar die de opgravingen financieel steunt. “Maar nu onderzoeken we een grot die we nog niet eerder hadden ontdekt.” De wetenschappers graven nu om te weten te komen of er in de grot ook rollen kunnen worden gevonden, zoals in de andere, lager gelegen grotten.

Wetenschappers hopen om nieuwe, opzienbare ontdekkingen te doen om het raadsel rond de mythische documenten voorgoed op te lossen en te weten te komen wie de Dode Zee-rollen schreef. De archeologen gebruiken daarvoor de Koperen ‘rol’, een document dat op koperen plaat werd geëtst en in 1952 werd gevonden in Qumran.

Op die ‘rol’ worden 64 geheime bergplaatsen vermeld, die “goud en andere schatten” zouden bevatten. “Ik ben geen schattenjager”, aldus een archeoloog. “Maar we hopen dat we een spoor ontdekken van wat we konden lezen in de Koperen rol.” De man is ervan overtuigd dat de grot waarin ze nu graven, de grot is die op die rol staat vermeld.

bekijk ook

Wetenschappers ontdekken 1500 jaar oude graftombe op eiland

Archeologen ontdekken graf met tientallen geofferde kinderen: “Borstbeen werd gebroken om hart te verwijderen”