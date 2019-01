STVV legt na dit seizoen nieuwe kunstgrasmat en is in contact met Genk voor schade

Sint-Truiden - Sint-Truiden zal aan het einde van het huidige seizoen zijn kunstgrasmat vervangen. Dat meldt Roland Duchâtelet, de eigenaar van STVV, vrijdag in een filmpje op de clubwebsite. Vorige week vrijdag werd het veld beschadigd door vuurwerk afkomstig uit het vak met Genk-supporters. STVV wil de schade verhalen op Genk, het gaat over een kost van ongeveer 100.000 euro.

“Gezien de schade aan het veld zullen we de grasmat niet herstellen, zoals de vorige keer, maar helemaal vervangen. Dat zal waarschijnlijk gebeuren in de maand mei”, zegt Duchâtelet. “We moeten natuurlijk nog tot een overeenkomst komen met Genk, maar ik denk wel dat dat gaat lukken.”

“Vroeger hadden we een scherm in plexiglas voor het vak met bezoekende supporters”, aldus de eigenaar van Stayen. “Dat is natuurlijk niet zo leuk. Moeten we hen nu opnieuw achter staal en glas zetten? We kunnen moeilijk het veld vervangen telkens Genk op bezoek komt. Aan deze discussie moet de nodige aandacht besteed worden.”