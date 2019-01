Duizend liter mazout loopt in machineruim: binnenschip in moeilijkheden in Anderlecht

Anderlecht - De Brusselse brandweer is vrijdagnamiddag uitgerukt voor een binnenschip dat in moeilijkheden was op het kanaal Brussel-Charleroi, ter hoogte van de Veeweydekaai in Anderlecht. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

“Bij het tanken van het schip is er iets misgelopen”, zegt de woordvoerder. “Duizend liter mazout is in het machineruim van het schip gelopen in plaats van in de brandstoftank. Aangezien er door de dubbele romp van het schip geen risico op vervuiling van het kanaal is, en het machineruim voldoende kan verlucht worden, werd afgesproken dat de schipper een beroep zal doen op een privéfirma om de olie over te pompen naar het reservoir of naar een tankwagen. Het scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder van het incident.”