88-jarige vrouw verdwenen uit instelling in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Politie en parket zijn op zoek naar Yvonna Franssens. De 88-jarige vrouw verliet vrijdag om 10 uur de instelling Sint-Lucia in de Ankerstraat in Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar, aldus een opsporingsbericht dat vrijdagavond is verspreid op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Yvonna Franssens is 1,60 m lang en normaal gebouwd. Ze heeft grijs haar en ziet er verzorgd uit. Zij is nog goed te been.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een halflange bordeaux jas, een donkere broek en zwarte schoenen. Zij had eveneens een grijze muts op en had een rode handtas bij. De vrouw kan verward overkomen en heeft dringend medische zorgen nodig.

Wie Yvonna Franssens nog gezien of weet waar ze is, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800-30.300. Tips kunnen ook verstuurd worden naar opsporingen@police.belgium.eu.