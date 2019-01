Strooizout doodt hond Mia (1), Tessa (31) wil iedereen waarschuwen: “Een heel klein beetje is al genoeg om viervoeters te doden”

Kortenberg - De 31-jarige Tessa Cnops uit Kortenberg wil alle hondeneigenaars waarschuwen, nadat haar bulterriër Mia overleed aan de gevolgen van strooizout. Hoewel ze alle voorzorgen had genomen, was een kleine hoeveelheid natrium genoeg om een einde te maken aan het leven van haar jonge hond. “Ze zou op 9 februari 1 jaar worden. Nu kunnen we niet vieren, maar rest er alleen maar verdriet”, zegt Tessa aan Het Nieuwsblad Online.

Een mooie maandagavondwandeling van twintig minuutjes is voor Tessa en haar hond Mia geëindigd in een nachtmerrie. “Dinsdagochtend was er nog niets aan de hand, of dat dachten we toch. Maar toen ik zo rond 14 uur thuiskwam, lag heel haar bench vol diarree en het huis vol braaksel. Ik ben als een gek naar de dierenarts gereden”, herinnert Tessa zich.

Strooizout

Voor de adoptie had Tessa te horen gekregen dat Mia mankte. “Maar ik kon haar niet in de kou laten staan. We zamelden allemaal samen geld in om de heupoperatie van 600 euro te bekostigen. Ze was er net bovenop aan het geraken...” Foto: Tessa Cnops

Daar aangekomen kreeg ze een enorm zwaar verdict: Mia was niet meer te redden. Het geadopteerde hondje, dat Tessa opving na een leven bij een Belgische broodfokker, werd net geen 1 jaar oud. “Eerst dacht ik dat zij een epilepsieaanval had gekregen. Of vergiftigd was. Maar ik besefte de echte oorzaak niet, dus namen we haar mee naar specialisten voor een autopsie”, aldus de hondeneigenaar.

De diagnose van de universiteit van Gent was duidelijk: het hondje overleed door een te hoog gehalte van natrium in haar lichaam. “Dat zit onverdund in strooizout en is dus levensgevaarlijk, zelfs in kleine hoeveelheden. Ze had nergens aan gelikt en ik had zelfs haar pootjes achteraf afgekuist. Maar er zal een kleine hoeveelheid aan haar zijn blijven hangen. En dat is blijkbaar al genoeg om in coma te gaan en te overlijden”, zucht Tessa.

De verslagenheid is dan ook groot. “Ik zal haar zo erg missen. Mijn andere honden vinden het ook heel erg, dat zie je. Aika, de oudste, zoekt vooral troost bij mij”, zegt ze. Ook haar andere viervoeter weet met zichzelf weinig blijf. “Ik ben van het adopt-don’t-shop-principe en wilde Mia de kans geven op een nieuw leven na een valse start bij die broodfokker. En nu moet ik haar al afgeven.”

Waarschuwing

Om nog meer leed te voorkomen wil ze nu hondeneigenaars waarschuwen. “Kuis alsjeblief de pootjes van je viervoeter goed af als je ermee binnenkomt. Strooizout is zo gevaarlijk! Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen dat beseffen”, zegt Tessa.

De Kortenbergse is overweldigd van hoe snel haar boodschap verspreid is geraakt. “Ondertussen is mijn oorspronkelijke bericht meer dan 2.000 keer gedeeld. Da’s toch ongelofelijk! Maar hoe meer mensen de gevaren kennen, hoe minder mensen het gemis en verdriet moeten verwerken dat ik samen met mijn honden nu voel.”

Om de hond tegen strooizout te beschermen raden dierenverzorgers aan de poten voor een sneeuwwandeling in te smeren met vaseline. Dat legt een beschermende laag, waar het zout niet kan doordringen. Na de wandeling was je de vaseline af met lauw water.