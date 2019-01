Het eerste interview met Stefan Everts na de bijna fatale malaria-aanval: “Ik ben nog nooit van zover moeten terugkomen”

Stefan Everts (46) is opnieuw thuis, twee maanden nadat hij door malaria werd getroffen en voor zijn leven moest vechten. “Ik ben teruggekomen voor een tweede leven”, zegt de tienvoudige wereldkampioen motorcross. “Ik heb echt ‘hoerenchance’ gehad. Of een goede engelbewaarder. Noem het zoals je wil.” Everts zal nu thuis verder revalideren. Vol goede moed. “Er is geen tijd voor zelfmedelijden. Ik heb een hekel aan ongelukkig zijn. Het moet vooruit!”