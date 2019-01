Almaci zet tegenaanval in na ‘King in the North’-post van N-VA en meet zich enkele draken aan: “Winter is NOT coming”

Groen-kopstuk Meryem Almaci heeft op Instagram N-VA-voorzitter Bart De Wever van antwoord gediend. Een tiental dagen geleden postte de N-VA een foto van De Wever terwijl hij op de The iron throne uit Game of thrones zit. “The king in the north”, klonk het. “Winter is NOT coming”, klinkt de repliek.

“King in the North” en “Brace yourself, Bartje is coming”, postte de officiële account van N-VA intussen meer dan een week geleden. Op de foto is Bart De Wever te zien terwijl hij op The iron throne zit. Nu heeft Groen een repliek gepost: “Winter is NOT coming”. Op de foto staat voorzitter Meryem Almaci met drie draken op haar schouder, in de stijl van Daenerys Targaryen. Pittig detail: op het einde van het laatste seizoen kregen we te zien hoe Daenerys onderweg is naar Westeros (het fictieve continent waar de serie zich afspeelt nvdr.) om Cersei Lanister omver te werpen en om de Iron throne te veroveren.

(lees verder onder de foto’s)

‘Feitelijk’ niet helemaal juist

Schrijver George RR. Martin zei in het verleden al meermaals dat de serie boeken, A song of ice and fire, waarop de reeks gebaseerd is een metafoor is voor politiek en klimaatsverandering. Het is dus weinig verwonderlijk dat politici graag gebruikmaken van beeltenissen uit de reeks voor campagnedoeleinden. “The King in the north” is allicht een allusie op de ambities van Bart De Wever om minister-president van Vlaanderen te worden. Fans van de serie wezen er echter al op dat dit niet helemaal correct is. Momenteel zetelt Cersei Lanister op The iron throne. De troon zelf, die staat in King’s Landing, in het zuiden van Westeros.

De échte King in the north is Jon Snow. Nadat hij herees uit de doden, werd hij door enkele families uit het noorden, werd uitgeroepen tot King in the north. Jon Snow zetelde (nog) niet op de Iron throne.

