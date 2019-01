Bezoek aan de spoed met gebroken arm kost 17.500 euro in VS

Na een fietsongeval in april 2018 werd Nina Dang overgebracht naar de spoedafdeling van het openbare ziekenhuis in San Francisco. Een paar maanden later arriveerde de rekening: 20.243 dollar.

Haar zaak trok de aandacht van de nieuwssite Vox, die al een jaar onderzoek doet naar de ondoorzichtigheid van de prijsstelling van noodhulpdiensten in Amerikaanse ziekenhuizen. Na enkele weken mediaheisa stemde het ziekenhuis ermee in om de rekening te verlagen naar 200 dollar, meldde Vox donderdag.

Het verhaal illustreert de complexiteit van het Amerikaanse zorgsysteem, een warboel van verzekeringen en openbare en particuliere ziekenhuizen naast lokale en federale wetten, zonder dat de centrale autoriteit de tarieven en dekkingsniveaus beheert, ondanks de in de jaren 90 aangenomen hervorming onder president Barack Obama.

Geen gemoedsrust

In de Verenigde Staten garandeert een ziekteverzekering geen gemoedsrust. Patiënten moeten voortdurend controleren of een bepaalde arts, procedure of ziekenhuis is inbegrepen in hun dekking, en wat de rest zal kosten.

In het geval van Nina Dang dekte haar verzekering slechts een fractie van de rekening voor haar bezoek met een gebroken arm aan de spoed (3.800 dollar op een totaal kostenplaatje van 24.000 dollar), omdat de verzekeringsmaatschappij, zoals elke privéverzekering, geen prijsafspraak had met het betreffende ziekenhuis, dat werd omgedoopt tot Zuckerberg-hospital na een schenking van 75 miljoen dollar door de oprichter van Facebook.

18.000 dollar

Vox, dat een database heeft aangelegd met 2.000 “opmerkelijke facturen die door lezers werden opgestuurd, schrijft ook het verhaal over een baby die in hetzelfde ziekenhuis op de spoed werd binnengebracht voor een dutje en een flesje waarvoor 18.000 dollar werd gefactureerd... of dat van een vrouw in Kentucky wier verzekering weigerde te betalen omdat de maatschappij van mening was dat haar maagpijn geen gerechtvaardigde noodtoestand was.

Al die zaken beginnen de aandacht te trekken van de verkozenen des volks. Senatoren hebben al wetsvoorstellen ingediend. In San Francisco heeft de gemeenteraad, die toezicht houdt op het openbaar ziekenhuis, hoorzittingen aangekondigd.

Het ziekenhuis wil in afwachting geen veranderingen doorvoeren. Enkel de afrekeningen van sommige patiënten die media-aandacht kregen, werden bijgesteld.