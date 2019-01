Grootschalige rampoefening gehouden op militair domein om slachtoffers te kunnen identificeren: zo ging het eraan toe

In het militaire ziekenhuis Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek stond vrijdag een hele dag lang alles in rep en roer. Daar hield een multidisciplinair team een grote oefening in slachtofferidentificatie. Zo willen alle gespecialiseerde diensten scherp staan, voor wanneer er bij een echte ramp slachtoffers zo snel mogelijk moeten worden geïdentificeerd.

Wie niet wist wat er aan de hand was, had kunnen zweren dat er een echte ramp gebeurd was in het militair ziekenhuis. Het Disaster Victim Identification Team (DVI) van de Federale Politie, het federale parket, wetsdokters, orthodontisten, Defensie, de civiele bescherming, het Rode Kruis en de dienst Volkgsgezondheid. Talloze vrijwilligers en professionals waren aanwezig om zich te bekommeren over de fictieve naasten van de slachtoffers.

Heftig scenario met elke stap van de realiteit

Een ganse dag werd er een heftig scenario gevolgd. Fictief, maar wel gestoeld op een mogelijke realiteit. Het verhaal ging als volgt: een tankwagen ontplofte in een benzinestation vlakbij het station in Etterbeek. Er waren een dertigtal slachtoffers, onder wie negen doden en één zwaar verbrande persoon die het bewustzijn was verloren. Die negen lichamen en de zwaargewonde persoon werden binnengebracht in het Militair Hospitaal Koningin Astrid. Daar moest de identificatie zo snel mogelijk gebeuren. Daarnaast, ook deel van de oefening, werden de families in de best mogelijke omstandigheden opgevangen.

Commissaris Christian Decobecq, commandant van het DVI legt uit wat de verschillende stappen waren in de oefening: “Eén stap wordt overgeslagen, dat is de berging van de lichamen. Dus we simuleren dat de lichamen binnenkomen in het mortuarium van het hospitaal zodra ze zijn samengesteld. Daar wordt een vingerafdruk genomen van het lichaam, de kleren uitgedaan, afgespoeld. Vervolgens geeft de wetsdokter een beschrijving van het lichaam met mogelijke littekens, tatoeages, moedervlekken, een beschrijving van de kleren, horloge, trouwring. Wat volgt is de afname van het DNA en tot slot is er een tandonderzoek”, legt hij uit. Een intensief proces met talloze cruciale stappen: zowel praktisch als menselijk.

Gevolgen van aanslagen 22/3

Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 en de parlementaire onderzoekscommissie die daarop volgde beschikt het DVI over meer middelen. “Nu hebben we een mobiel mortuarium dat overal ontplooid kan worden, aluminium autopsietafels en een softwaresysteem waarmee de gegevens van het lichaam die de autopsie blootlegt, onmiddellijk kunnen worden gematcht met de gegevens die de families meedelen”, aldus Decobecq.

Voor de opvang van de families, die een cruciale rol spelen in de identificatie, is er veel aandacht tijdens de oefening. Belangrijk is dat er onmiddellijk psychologische bijstand is bij het arriveren aan het militair hospitaal. Er is een afzonderlijk parcours voorzien voor de families en voor de lichamen die binnengebracht worden. De families met nieuws en zij zonder nieuws worden gescheiden en er is een ruimte voorzien waar er hommage kan worden gebracht aan het slachtoffer.

