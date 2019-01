Deze helden riskeren hun leven om tot bij Julen (2) te geraken

Met gevaar voor eigen leven graven acht reddingswerkers op tientallen meters diepte om bij de kleine Julen (2) te geraken. Ze doen dat met de hand, soms met kleine explosieven en altijd op handen en knieën in de nauwe, donkere schacht. Acht dagen geleden viel de peuter in een boorput in Spanje. Hoewel de kans klein is dat Julen nog leeft, werken de acht onvermoeibaar voort.