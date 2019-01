Café gesloten na aanhoudende klachten: “Op een dag waren ze zelfs geit aan het roosteren in een verroeste ton"

Denderleeuw - Café Mistral aan het station van Denderleeuw moet op burgemeestersbevel een maand lang gesloten blijven. Er waren herhaalde klachten over slechte hygiëne en over nachtlawaai.

“Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft in november een inspectie uitgevoerd in het café”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “De conclusie was dat een uitbating niet meer mogelijk is gezien de slechte hygiënische omstandigheden. De eigenaars legden die beslissing naast zich neer en hielden het café gewoon verder open. De politie heeft maar liefst twee keer moeten ingrijpen, zodat het café effectief kon worden gesloten.”

De buurtbewoners reageren niet verbaasd op het nieuws. De uitbaters van frituur Fitfrit, twee huizen verder, hebben naar eigen zeggen al wat meegemaakt sinds de eigenaars met Afrikaanse roots het café openhouden.

Vechtpartijen

“In vijf maanden tijd heeft de politie hier al twee keer gestaan om in te grijpen tijdens vechtpartijen die plaatsvonden net voor het café. Dat kan uiteraard gebeuren aan een horecazaak, maar er vonden toch wel wat eigenaardige zaken plaats”, aldus de frituristen.

“Zo namen we plotseling een stank waar die niet te harden was. Wat bleek? Ze waren achteraan een gemarineerde geit aan het barbecueën in een verroeste ton. Het zou helaas niet bij één keer blijven. Het schijnt heel lekker te zijn, maar ons moeten ze het alvast niet serveren.”

Luide muziek

De uitbaters van de frituur horen ook dikwijls klachten van andere buurtbewoners over het café. Zo zou er tot laat in de nacht luide muziek klinken. “Wij hebben er geen last van, omdat we hier niet wonen, maar er zijn anderen die minder geluk hebben, zoals de bakker die ernaast woont”, aldus nog de mensen van Fitfrit.

De tijdelijke sluiting van één maand kan worden ingekort als de uitbaters groen licht krijgen van het FAVV om het café opnieuw uit te baten, én als het college van burgemeester en schepenen een uitbatingsvergunning aflevert aan de uitbaters. Als alles tegen de afgesproken datum nog niet in orde is, wordt de schorsing met een maand verlengd.

Eigenaar Mory Kaba wilde gisteren niet reageren op de feiten.