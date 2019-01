Vereniging zet cactussen tot 5 meter hoog in de uitverkoop “omdat onze club letterlijk uitsterft”

Aalst -

Deze zomer gaan ze allemaal weg: meer dan 10.000 cactus- en vetplanten, goed voor bijna vijfhonderd verschillende soorten. “Verkopen of vernietigen”, zegt bezieler Jef Keymeulen teleurgesteld. Al sinds de jaren tachtig is hij in de weer voor cactusvereniging Aylostera, maar eind dit jaar gaat de serre onherroepelijk dicht.