Geraardsbergen / Idegem -

“Ons Annelies, dat is niet zomaar een koe: ze is een echt huisdier. We leggen haar graag in de watten.” Boerin Mieke Vander Schueren (27) is apetrots op Annelies. Die sleepte zopas de titel van mooiste roodbonte koe van Vlaanderen in de wacht.