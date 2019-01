Masterplan moet badplaats uit het slop halen: “Dit moet opnieuw de Parel van de Kust worden”

Middelkerke / Westende - Westende-Bad, ooit bij vakantiegangers gepromoot als de Parel van de Kust, heeft de afgelopen jaren veel van zijn glans verloren. Een masterplan, samen met een injectie van 30 miljoen euro investeringen, moeten daar verandering in brengen.

“Westende-Bad heeft een Marshallplan nodig.” Burgemeester Jean-Marie Dedecker was op een buitengewoon druk bijgewoonde voorstelling van een groot masterplan voor de aanpak van de badplaats meer dan duidelijk: er is heel wat werk aan de winkel om Westende-Bad weer aantrekkelijk tet maken voor toeristen én bewoners. Een breed onderzoek door deskundigen, besteld door het provinciebestuur en de Vlaamse overheid en nauw ondersteund door zowel het gemeentebestuur als de inwoners, reikt daarvoor een aantal belangrijke ingrepen aan.

“Westende-Bad telt weinig permanente bewoning, een groot aantal verouderde woningen en nogal wat leegstand”, legt Jean-Marie Dedecker uit. “Een grote groep inwoners leeft in acute armoede en de omgeving moet aangepakt worden. De goedkoopste flats vind je hier en dat zegt veel over de kwaliteit ervan.”

De burgemeester lanceerde meteen ook een waarschuwing naar de immosector. “De tijd om konijnenkoten van 18 vierkante meter te bouwen is voorbij. De kwaliteit van de gebouwen moet hoger en daar kunnen we als gemeente wel degelijk nauwlettend op toezien. De verloedering moet definitief stoppen.”

Investeren in netheid

Naast het kwalitatief wonen en een betere, maar vooral duidelijke en leuke ontsluiting van de badplaats via de Badenlaan, vermeldt het plan ook de noodzakelijke aanpak van de pleinen, het onderhoud van het publiek domein, het combineren van zorg- en ontmoetingsplaatsen, het organiseren van nieuwe evenementen en het dichterbij brengen van het polderlandschap voor. “Concreet zullen we de komende jaren 30 miljoen euro investeren in de badplaats: 20 miljoen om van de zeedijk een van de mooiste aan de kust te maken, 6 miljoen voor een parkeergebouw voor 450 wagens in de Badenlaan en nog 4 miljoen voor een van de meest centrale plaatsen: het Rauschenbergplein. In plaats van een scheiding te blijven tussen oost en west in Westende-Bad met het een verbinding worden, met een ondergronds parking en bovengronds een prachtig park. De werken aan de zeedijk zullen eind volgend jaar starten. Het Rauschenbergplein volgt later. We zullen verder investeren in netheid, want ook dat kan beter. Daarbij vragen we ook wat inspanningen van de bewoners zelf. Ik ben ervan overtuigd: samen maken we van Westende-Bad opnieuw de Parel van de Kust.”