Oost-Vlaming Firmin was ooit dé man achter populaire Waalse trappist: “Hij kon er niet over zwijgen, maar zijn kinderen mochten er niet van drinken”

Het Waalse trappistenbier Orval is de jongste jaren een echte hype, zowel bij jong als bij oud. Dat is mede te danken aan Firmin Hosselaer (1913-1986) want hij was jarenlang brouwmeester van het populaire gerstenat. Zijn zoon Johan vertelt binnenkort het hele verhaal van de bierpionier, en brengt er zelfs een boek over uit.