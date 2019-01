Garage en showroom DDT Oké Cars openen nog één keer de deuren, daarna verdwijnt dit vertrouwd stadsgezicht

Eeklo - Voor de opnames van de vierde Kampioenenfilm zullen regisseur Jan Verheyen en zijn cast opnieuw afzakken naar de leegstaande garage De Wolf aan de ovonde die aan het begin van de Leopoldlaan ligt. Nadien gaat de garage waarschijnlijk tegen de vlakte, al ligt één buurman voorlopig nog dwars.

Een deel van de opnames van de film FC De Kampioenen 3: Forever vond plaats in de leegstaande garage De Wolf aan de ovonde. Die werd voor de gelegenheid ingepalmd door de bekendste garagist van Vlaanderen: Dimitri De Tremmerie. Garage De Wolf werd daarom in de zomer van 2017 tijdelijk omgedoopt tot DDT Oké Cars.

“Ook voor de opnames van de vierde FC De Kampioenenfilm zal er worden opgenomen in mijn oude garage”, zegt eigenaar Jean-Pierre De Wolf. “Maandag komen de mensen die de productie logistiek ondersteunen langs op prospectie. De nieuwe film zal zich deels afspelen op Aalst Carnaval dat begin maart plaatsvindt. De opnames zullen ongeveer een week duren. Met het opzetten en afbreken erbij gerekend zal de productieploeg hier uiteindelijk ongeveer een maand verblijven.”

Handelszaken

Belangrijker voor Jean-Pierre is echter wat na de opnames zal gebeuren met zijn garage, die op de hoek van de Leopoldlaan en de Heilige Grafstraat ligt.

De Wolf liet zijn garage in 2015 over aan Dimitri Deneyer. “De zaak verhuisde toen naar Maldegem”, legt Jean-Pierre uit. “Vervolgens verkocht ik het gebouw aan een projectontwikkelaar. Van meet af aan was het de bedoeling dat de garage werd gesloopt. Op het terrein, zo'n 1.850 vierkante meter groot, zouden in de plaats appartementen en enkele handelszaken worden gebouwd.”

Het verkrijgen van de nodige vergunningen bleek echter geen sinecure.

De Wolf: “Er is een buurman die al een poos dwarsligt. Hij probeert, en dat is zijn goed recht natuurlijk, alle wettelijke middelen waarover hij beschikt te benutten. Zijn grootste bekommernis is dat vlak naast zijn woning appartementen worden gebouwd.”

“Ondertussen zijn de oorspronkelijke plannen wel aangepast en is er nu nog sprake van twintig nieuwbouwwoningen en twee handelszaken. Voor alle duidelijkheid: de vergunning is nog niet toegekend, maar ik heb er goede hoop op dat het weldra in orde komt”, besluit Jean-Pierre De Wolf.