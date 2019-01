Shutdown voorlopig van de baan: overheidsinstellingen heropenen gedurende drie weken

President Donald Trump en Congresleden hebben een akkoord om de overheidsinstellingen tijdelijk te heropenen. Onbetaalde werknemers gaan zo snel mogelijk betaald worden..

Het plan van Trump om een einde te maken aan de shutdown raakte donderdag niet door de Senaat. De Republikeinen hadden een voorstel ingediend waarbij 5,7 miljard dollar werd uitgetrokken voor de bouw van een muur aan de Mexicaanse grens. Daarnaast voorzag het voorstel ook een tegemoetkoming in het DACA-programma. De zogenaamde “dreamers”, vluchtelingen die als minderjarige aankwamen in de Verenigde Staten, zouden tijdelijk beschermd worden tegen uitwijzing. Maar er waren slechts 50 stemmen voor het voorstel en 47 tegen, terwijl er een meerderheid van 60 stemmen nodig is.

In de loop van vrijdag bereikten beide partijen dan toch een tijdelijk akkoord. Volgens de Amerikaanse president kunnen de overheidsdiensten terug aan de slag, zeker tot 15 februari. Tijdens een persconferentie aan het Witte Huis zei hij nog dat de ambtenaren zo snel mogelijk betaald worden.

Trump bleef wel zijn idee van een muur aan de grens met Mexico verdedigen. De komende drie weken gaan Democraten en Republikeinen verder discuteren over zo’n muur. Democraten zijn het fundamenteel oneens over de bouw ervan. Volgens bepaalde congresleden zou er in het tijdelijk akkoord geen sprake zijn van toegevingen van geld voor de muur.

De shutdown duurt intussen al meer dan 34 dagen en zowat 14 uur en is daarmee de langste uit de geschiedenis van de VS. Zowat 800.000 federale ambtenaren werden erdoor getroffen.