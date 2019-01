De politie trof donderdagnacht een groep transmigranten in de laadruimte van een vrachtwagen aan op de snelwegparking in Jabbeke. Onder hen waren ook drie kinderen. “We merken de laatste tijd weer vaak grote groepen op”, zegt het parket.

De snelwegparking in Jabbeke is al enkele maanden 's nachts gesloten. Vrachtwagenchauffeurs mogen er alleen nog stoppen om te tanken en ondertussen eventueel iets in het winkeltje te kopen. Maar zelfs ...