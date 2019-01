Argentijns president vraagt Verenigd Koninkrijk en Frankrijk om zoekactie naar verdwenen voetballer te hervatten

Argentinië heeft het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk formeel verzocht om de gestaakte zoekoperatie naar de vermiste Argentijnse voetballer Emiliano Sala te hervatten.

LEES OOK. Bizarre details in zaak van verdwenen voetballer Emiliano Sala: “Piloot mocht geen betalende passagiers vervoeren”

Het vliegtuigje met Sala, de kersverse recordtransfer van Cardiff, aan boord verdween maandagavond van de radar boven zee tussen Nantes en Cardiff.

“President Mauricio Macri heeft de minister van Buitenlandse Zaken Jorge Faurie bevolen om een formeel verzoek in te dienen bij de overheden van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met de vraag om de zoekinspanningen aan te houden”, klinkt het in een mededeling van het Argentijns ministerie.

Argentijns president Macri. Foto: AP

Het eenmotorig vliegtuig met Sala aan boord was maandagavond opgestegen in Nantes met bestemming Cardiff, maar verdween ter hoogte van het Kanaaleiland Guernsey van de radar.

Familie en vrienden van de Argentijnse aanvaller dringen er bij de reddingsdiensten op aan om terug te komen op de beslissing om de zoekoperatie naar Emiliano Sala en de piloot te staken. Ook stervoetballer Lionel Messi mengde zich in de debatten met het verzoek om verder te zoeken, in navolging van zijn collega’s bij de Argentijnse nationale ploeg Gonzalo Higuain, Nicolas Otamendi en Lucas Biglia.

Een bloemenzee aan het stadion van Cardiff. Foto: AFP

Dario Sala, broer van, maakt zich intussen sterk dat zijn broer “in leven is, en ons opwacht”, en benadrukt dat de familie “de hoop niet verliest”. “We vragen om de zoekinspanningen niet stop te zetten. Emi maakt het goed, hij wacht op ons. We proberen om alle mogelijke kanalen aan te spreken opdat de zoektocht hervat kan worden”, verklaarde hij aan sportzender ESPN vanuit Progreso, de geboortestad van Emiliano Sala.

Sala speelde zijn hele carrière in Frankrijk en was in eigen land een volslagen onbekende. Zijn verdwijning maakt echter veel emoties los in het Zuid-Amerikaanse land. (belga)