Rij mee in de langste én meest controversiële tunnel van Europa

Deze tunnel is met zijn 58 kilometer de langste van Europa, maar het is niet zeker dat er ooit iemand zal kunnen door rijden. De werken van de peperdure verbinding tussen Frankrijk en Italië - 8,6 miljard euro - liggen al een poosje stil door onenigheid tussen de coalitiepartners in Italië. Met name de Vijfsterrenpartij vindt dat de oude tunnel nog ruim voldoet, hoewel die al 150 jaar oud is en nauwelijks nog aan de veiligheidsnormen voldoet. Indien de tunnel nooit afraakt, kan je alvast even ‘meerijden’ in bovenstaande video.