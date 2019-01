Agenda paar uur te laat gepubliceerd en dus kan gemeenteraad niet doorgaan: “Geen geld voor strooizout door kleinzielige spelletjes"

Anzegem - De gemeenteraadszitting van Anzegem is twee dagen verplaatst. “De dagorde werd een paar uur te laat gepubliceerd”, zegt burgemeester Gino Devogelaere (Samen één). Gewezen schepen Maurice Vanmarcke diende klacht in. “Kleinzielige spelletjes”, foetert de burgemeester.

De politiek in Anzegem is moeilijk te volgen voor een buitenstaander. Eendracht had lang de absolute meerderheid, maar werd in 2013 naar de oppositie verwezen. CD&V vormde voor de verkiezingen van 2012 een lijst met Groen en OK en zij vormden nadien de meerderheid. Na zes jaar werd Groen Inzet, OK ging naar Samen één en CD&V trok met Eendracht naar de kiezer op 14 oktober vorig jaar. Samen één vormt sinds dit jaar de meerheid met N-VA en Inzet.Er was volgende dinsdag, 29 januari, een gemeenteraadszitting gepland. De dagorde werd afgelopen dinsdagochtend gepubliceerd op de website van de gemeente.Maar er is een kink in de kabel. “Er is een nieuw decreet lokaal bestuur”, zegt gewezen schepen en raadslid Maurice Vanmarcke. Hij was achttien jaar schepen voor Eendracht, de laatste zes jaar lid van de oppositie en kwam niet meer op bij de jongste verkiezingen.“De gemeenteraadsleden moeten hun dagorde acht dagen vooraf krijgen, het publiek moet ook acht dagen vooraf de dagorde kunnen inzien”, stipt hij aan. “Ik heb de gemeente daarvan op de hoogte gebracht. Ze kan in mij een schuldige zoeken, maar ik heb enkel gezegd dat ze niet in orde was. Een gemeentebestuur moet het voorbeeld geven inzake regelgeving.”Rik Colman (CD&V-Eendracht) relativeert. Hij zat tot eind december in de meerderheid en is nu fractieleider van de oppositie. “Maurice heeft ons gezegd dat de dagorde te laat gepubliceerd was, maar we hebben gezegd dat we daar geen punt gingen van maken. We willen constructief oppositie voeren. Maar we doen wel ons werk. Als we vragen hebben, stellen we die. We spelen geen spelletjes. Eind december hebben we met onze groep de begroting afgewezen omdat we vooraf gezegd hadden geen nieuwe belastingen te heffen. De nieuwe meerderheid moet dat maar doen vanaf januari. Dat er nu geen goedgekeurde begroting is, is haar fout.”

Geen geld voor strooizout

Burgemeester Gino Devogelaere kan er niet om lachen. “Al jaren wordt de dagorde op dinsdagochtend gepubliceerd. Als het om vijf minuten voor middernacht op de site had gestaan was het in orde, nu was het kwart over acht en dus te laat. De raadsleden kregen allemaal op tijd hun dagorde. Eén burger kreeg ze niet ‘op tijd’ en die maakt er een probleem van. We hebben de zitting dan maar uitgesteld tot donderdag.”“Als ik naar de conventie ga met de regioburgemeesters en ik vertel over de politiek van Anzegem, moet ik alles drie keer uitleggen. Niemand begrijpt wat hier gebeurt. Kleinzielige spelletjes. Niet meer of niet minder. Het belastingreglement op de verspreiding van reclame zetten we nu op de agenda. Aangezien er geen begroting is na hun spel, hebben we bijna geen geld om zout te kopen voor de strooidienst. We hebben het geld, maar kunnen er niet aan. Alleen maar omdat sommigen een keer hun gedacht wilden doen. Zielig.”