Ook dit is verkeersagressie: hond krijgt betonblok op zich

Archiefbeeld. Dit is niet de betrokken auto. Foto: wjn

Gent - Een hond heeft bij een geval van verkeersagressie een betonblok op zich gekregen. De daders zijn vrijdag veroordeeld door de rechtbank in Gent.

Een middelvinger uitsteken in het verkeer kan verstrekkende gevolgen hebben. Twee mannen pikten dat enkele maanden geleden niet en achtervolgden de bestuurder die hen had beledigd. Daarna namen ze een betonblok en smeten dat door het raam van zijn wagen. De steen belandde net naast het kinderzitje (dat leeg was) maar wel op de hond die op de achterbank zat.

De twee werden vrijdag door de rechtbank in Gent veroordeeld tot respectievelijk 15 maanden cel met uitstel gekoppeld aan probatievoorwaarden en een werkstraf van 150 uur.

“Geen vergoelijking”

Beide mannen moeten ook een boete van 1.600 euro betalen, waarvan de helft met uitstel. Het slachtoffer krijgt een provisionele schadevergoeding van 1.000 euro.

“Het is een wonder dat het slachtoffer en zijn hond niet gewond zijn geraakt”, zegt de rechtbank. “Een banale, ongepaste handeling kan geen vergoelijking zijn voor deze feiten. Bovendien zijn beklaagden niet aan hun proefstuk.”