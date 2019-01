“Monsterverpleger” vrij met enkelband, ondanks DNA-match: deze man verkrachtte comapatiënte tot ze beviel van zoon

“De monsterverpleger.” Die bijnaam heeft Nathan Sutherland gekregen in de Amerikaanse pers. De 36-jarige maakte immers een 29-jarige patiënte zwanger, die al sinds haar twee jaar in een vegetatieve toestand in een zorginstelling in het Amerikaanse Phoenix leeft. Zij beviel - tot grote verbazing van het medisch personeel en haar familie - van een zoon, die moest vechten voor zijn leven.

De patiënte in kwestie leefde al 27 jaar in vegetatieve toestand, nadat ze in 1992 - als tweejarige - bijna verdronken was. Sindsdien wordt ze dagelijks verzorgd door verplegend personeel van de Hacienda Healthcare Facility. De schok was dan ook groot toen de 29-jarige patiënte op 29 december plots beviel van een zoontje, want niemand van het personeel wist dat ze zwanger was. “Ze begon plots te kreunen. We wisten niet wat er mis met haar was”, getuigde een anonieme verpleegster na de feiten. “Pas toen de bevalling effectief begon, beseften we wat er precies aan de hand was.”

De bevalling verliep niet van een leien dakje. Het kindje reageerde niet meteen. Een van de verpleegsters belde in paniek het personeel van de spoeddienst, die hen meteen kwamen helpen. De pasgeboren jongen werd met succes gereanimeerd en stelt het ondertussen goed.

Al 8 jaar in dienst

Nadat de politie met een huiszoekingsbevel DNA-stalen afnam van alle mannelijke medewerkers van de kliniek, vonden ze een match van 100 procent. Nathan Sutherland was de vader van het kind. De 36-jarige verpleger verzorgde de vrouw op het moment dat het misbruik plaatsvond. De man werkte sinds 2011 voor het ziekenhuis.

Hij werd dan wel gearresteerd, maar hij zat maar een korte tijd in de cel. Zijn advocaat betaalde de borgsom van een half miljoen dollar, ongeveer 440.000 euro, waardoor Sutherland met een elektronische enkelband naar huis mag. Al is de aanklacht tegen de verpleger absoluut niet mals. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een uiterst kwetsbare, hulpbehoevende vrouw, die hij had moeten verzorgen.

Vertrouwensband zwaar geschonden

De vrouw zou volgens jurist John Michaels wel degelijk beseft hebben wat de verpleger met haar deed. “Ze heeft een aanzienlijke verstandelijke beperking en is volledig verlamd, maar is nog beperkt in staat te reageren op mensen met wie ze vertrouwd is. Het woord coma past niet helemaal bij haar, ze verkeert in een soort vegetatieve, sluimerende staat”, klinkt het.

Ook bij Sutherland zou ze gereageerd hebben. Hij was haar “primaire verantwoordelijke”, zo stelt de Hacienda Healthcare Facility. Dat wil zeggen dat het zijn dagtaak was om haar te verzorgen. Slechts in tweede instantie zou ander medisch personeel zich over haar ontfermen. Dat is mogelijk ook een verklaring van waarom de zwangerschap en het zware misbruik zo lang onder de radar bleef.

Net scheiding aangevraagd

Drie weken voordat de patiënte beviel, heeft de echtgenote van Sutherland de echtscheiding aangevraagd. Waarom dat het geval is, is niet bekend. Maar de vrouw, met wie hij een cateringbedrijf voor bruiloften had, liet wel officieel optekenen dat haar adres anoniem moest blijven. Ze zou bang geweest zijn dat de ex-vrouw van haar man en haar ex-schoonmoeder haar zouden lastigvallen. Zij zou bovendien over een “ongezonde en agressieve familiesfeer” gesproken hebben. Zijn naaste omgeving viel nochtans uit de lucht: zij beschrijven het koppel als ijver, trouw, uiterst vriendelijk en zorgzaam.

Voordat Sutherland begon te werken als verpleger had hij een carrière als rapper, samen met zijn drie jaar jongere zus Toisi. In de groep Sleepless Souljaz zong hij voornamelijk christelijke nummers. Maar ze schreven wel hoe ze moeilijke jeugdjaren hadden moeten doorstaan, waarin muziek en rapteksten uit den boze waren. Nathan en Toisi werden geadopteerd door een echtpaar uit de Amerikaanse staat Arizona, omdat hun biologische ouders uit elkaar gingen en niet meer voor hun kinderen konden zorgen.

Sutherland heeft vier minderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk, die hij geregeld ziet. Het pasgeboren jongetje wordt opgevangen door familieleden van de comapatiënte.