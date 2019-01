Lokale boerenwinkel Boer Bas is het jaar begonnen met een opmerkelijk plan. Tegen eind april sluit zaakvoerder Jens Mouton de winkel om daarna met een omgebouwde paardentram de boer op te gaan. “Zes uur rijden met paard en kar? Dat hoort erbij.”

Landbouwproducten van dichtbij, samengebracht onder één dak. Dat is in het kort het concept van Boer Bas, dat in 2016 de deuren opende aan de Blankenbergse Steenweg. Dat zal ook het concept ...